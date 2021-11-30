Amazon EC2 G5g новый экземпляр на базе Graviton с ускорением NVIDIA GPU

Amazon объявила о запуске своих новых экземпляров AWS EC2 G5g на базе процессоров AWS Graviton2 и графических процессоров NVIDIA T4G Tensor Core на этой неделе, чтобы предоставить своим клиентам лучшее соотношение цены и производительности в Amazon EC2. Команда AWS подтвердила общедоступность новых экземпляров Amazon EC2 G5g, обеспечивающих до 30% более низкую стоимость одного потока в час для потоковой передачи игр Android по сравнению с экземплярами на базе x86. Экземпляры G5g также идеально подходят для разработчиков машинного обучения, которые ищут рентабельные выводы, имеют модели машинного обучения, чувствительные к производительности ЦП, и используют библиотеки искусственного интеллекта NVIDIA.

Экземпляры EC2 G5g позволяют разработчикам игр поддерживать и оптимизировать игры для высококачественной потоковой передачи на широком спектре мобильных устройств. Вы можете разрабатывать игры для Android непосредственно на процессорах Graviton2 на базе Arm, ускорять рендеринг и кодирование графики с помощью графических процессоров NVIDIA T4G и транслировать игры на мобильные устройства, устраняя необходимость в программном обеспечении для эмуляции и кросс-компиляции.