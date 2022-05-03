Amazon Kindle теперь поддерживает ePub

Потребовалось всего около 15 лет, но Kindle от Amazon наконец-то будет поддерживать формат ePub. Компания Amazon, впервые замеченная Good E-Reader, обновила свой раздел Kindle новостью о том, что функция «Отправить в Kindle» преобразует файлы ePub в формат, который можно открыть в электронной книге. Обновление запланировано на конец 2022 года. Это изменение, на первый взгляд, кажется довольно незначительным, но на самом деле решает застарелую проблему в индустрии электронных книг. Amazon Kindle Store — крупный продавец электронных книг, а ePub — наиболее широко используемый формат электронных книг. Но до сих пор устройства Kindle не могли читать формат ePub.

Конечно, для владельцев Kindle, которым приходилось вручную преобразовывать свою библиотеку электронных книг в более удобный для Amazon формат с помощью такого приложения, как Calibre, это будет долгожданным изменением. Но еще одно предстоящее изменение заключается в том, что Kindle, наконец, потеряет возможность поддерживать MOBI, старый французский формат файлов, который какое-то время был проприетарным форматом электронных книг Amazon. Amazon приобрела компанию Mobipocket в 2005 году и впоследствии переименовала MOBI в AZW. Если у вас уже есть электронные книги любого формата на Kindle, вы все равно можете получить к ним доступ. Обновление распространяется только на новые электронные книги. Вероятно, это откроет новую страницу в истории электронных книг по всему миру.