Amazon Kindle теперь поддерживает ePub…

Конечно, для владельцев Kindle, которым приходилось вручную преобразовывать свою библиотеку электронных книг в более удобный для Amazon формат с помощью такого приложения, как Calibre, это будет долгожданным изменением. Но еще одно предстоящее изменение заключается в том, что Kindle, наконец, потеряет возможность поддерживать MOBI, старый французский формат файлов, который какое-то время был проприетарным форматом электронных книг Amazon. Amazon приобрела компанию Mobipocket в 2005 году и впоследствии переименовала MOBI в AZW. Если у вас уже есть электронные книги любого формата на Kindle, вы все равно можете получить к ним доступ. Обновление распространяется только на новые электронные книги. Вероятно, это откроет новую страницу в истории электронных книг по всему миру.