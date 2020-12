Amazon открыла свой облачный игровой сервис Luna для устройств Android

Компания Amazon объявила, что их облачный игровой сервис Amazon Luna теперь доступна для всех устройств на базе операционной системы Android. Как и в версии Luna для iOS , пользователи могут напрямую получать доступ к облачным игровым сервисам через веб-браузер Chrome, поскольку нет необходимости загружать какое-либо приложение.

Облачный сервис Luna вышла несколько месяцев назад, тогда она была доступна только для устройств ПК, Mac, Fire TV, iPhone и iPad.

В настоящее время функционируют только два канала. Канал Luna Plus имеет ежемесячную плату в размере 5,99 долларов США, а канал Ubisoft Plus с платой за доступ в размере 14,99 долларов США в месяц предлагает игры Ubisoft и может подключаться к Ubisoft Plus на ПК и к облачному игровому сервису Google Stadia. Luna в настоящее время доступна только в США.

Версия Luna для Android в настоящее время работает на нескольких устройствах, таких как Pixel, Samsung и OnePlus. В дальнейшем ожидается, что Luna будет поддерживать больше устройств Android по мере расширения доступа в ближайшие месяцы.