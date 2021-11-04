Amazon запустит два спутника для доступа в Интернет

Amazon уже некоторое время работает над Project Kuiper, проект предназначен для использования спутников для обеспечения доступа в Интернет по всему миру. В 2022 году компания запустит два тестовых спутника.

Amazon заявила, что запустит два тестовых спутника в четвертом квартале 2022 года, они будут называться KuiperSat-1 и KuiperSat-2. Компания сообщила, что эти два тестовых спутника будут иметь технологию, аналогичную финальным серийным версиям. Спутники - KuiperSat-1 и KuiperSat-2 - являются важным шагом в процессе разработки. Они позволяют тестировать коммуникационные и сетевые технологии, которые будут использоваться в окончательном проекте спутника, и помогут проверить операции запуска и процедуры управления полетами, которые будут использоваться при развертывании всей операции.
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