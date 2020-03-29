Аналитики BusinessWire сообщают о снижении продаж смартфонов

COVID-19 является причиной исторического падения продаж смартфонов на 38%. По мнению влиятельного издания аналитики BusinessWire, это самое большое падение в истории мирового рынка смартфонов. Вирус привел к дефициту поставок, а также к снижению потребительского спроса.

Китай постепенно начинает отходит от коронавируса и вскоре начнутся поставки мобильных устройств, хоть и малых количествах. Трудно сказать когда восстановится мировой рынок смартфонов. Потребительский спрос отсутствует по причине того, что люди закупаются продуктами, а не техникой.