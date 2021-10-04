AndaSeat запускает кресло серии Jungle 2

AndaSeat объявила о выпуске своего новейшего дополнения - кресла Jungle 2 Series. Идеальное место как для пользователя домашнего офиса, так и для геймера, Jungle 2 имеет новую выдвижную подставку для ног и будет доступен для предварительного заказа на официальном веб-сайте AndaSeat, а доставка ожидается в ноябре.

Вслед за огромной популярностью первой серии AndaSeat Jungle, серия стульев Jungle 2 улучшила пользовательский интерфейс, улучшив ткань, а также добавив подставку для ног для большего расслабления. Кресло спроектировано так, чтобы обеспечить роскошный и комфортный опыт, независимо от того, используется ли он во время длительных соревновательных игровых сессий или в напряженные рабочие дни.

Применяя новейшие технологии эргономики и многолетний опыт работы в отрасли, AndaSeat разработал дизайн AD + в новом кресле, который помогает противодействовать малоподвижной усталости, улучшать осанку и снимать дискомфорт. Jungle 2 оснащен новой бархатной подставкой для ног AD +, которую можно сложить для экономии места. Сиденье также оснащено DuraXtraAD + Leather и EverSoftAD + Linen, что делает кресло устойчивым к царапинам и пятнам. Это новое гибридное офисное и игровое кресло, оснащенное как TitanSteelAD + Framework, так и AD + Molded Foam, обеспечивает стабильность и долговечность.

Офисное кресло Jungle 2 Series доступно для предварительного заказа на веб-сайте AndaSeat, а доставка ожидается 15 ноября.

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