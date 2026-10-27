Обзор и тесты Bloody GC-670. Топовое игровое кресло с подставкой для ног

Игровым креслом сейчас никого не удивить, но при этом подобрать действительно удобное и продуманное решение задача из не простых. Нужно учесть много параметров и ошибиться в этом вопросе очень просто. Игровое кресло должно быть удобным, позволяя владельцу проводить в нем длительное время, без дискомфорта и усталости, иметь все необходимые регулировки для индивидуальной корректировки, быть качественном исполненным с надежной конструкцией и практичной обивкой. Изучаемое сегодня Bloody GC-670 выделяет современный дизайн, поясничная поддержка и шейный упор, механизм качания, продуваемая обивка и дополнительная подставка под ноги.

Комплектация и сборка

Поставляется в габаритной коробке из транспортировочного картона с логотипом бренда на боковой стороне. Внутренняя организация комплектующих и элементов конструкции приятно порадовала вниманием к мелочам, так сиденье и спинка помещены в отдельные мешки, между элементами с запасом подложен пенный материал, фурнитура в отдельном пакете, все стальные металлы также обернуты пенкой.

В комплектной инструкции наглядно описан процесс сборки, каждый этап сопровождается наглядной иллюстрацией. Все необходимые типы ключей идут в комплекте.

Крестовина выполнена из стали. Пять лучей с дополнительными силовыми ребрами на внутренней стороне.

На каждый луч устанавливаются колесики с диаметром 65 мм. Нейлоновые, не царапают половое покрытие. А большой диаметр повышает срок службы.

В центр крестовины газлифт. Комплектуется четвертым классом и обеспечивает возможность эксплуатации с весом до 150 килограммов.

Далее будет удобнее перевернуть сиденье и установить две пластиковые втулки под подставку для ног. Фиксируются они в передней части с помощью пары винтов. Следующим шагом мультиблок. Он будет отвечать за все регулировки по высоте, качание и фиксацию в разных положениях. Он лучше, чем распространённый механизм «топ ган».

Переворачиваем и устанавливаем на газлифт. Мы уже близки к завершению сборки.

На этом этапе потребуется через металлические направляющие зафиксировать спинку. По паре винтов с каждой из сторон.

После этого крепежные пластины закрываются пластиковым декоративным кожухом.

Внешний вид

Останется установить шейную подушку и во втулки поставить подставку для ног. Кресло готово к эксплуатации.

У Bloody GC-670 строгий внешний вид в преимущественно черном цвете. Спинка и сиденье обтянуты замшевой тканью. Этот тип материала долговечен, не осыпается и он продувается, обеспечивая комфорт во время длительных сессий.

Дополнительный отвод тепла дают два выреза с пластиковой рамкой в верхней части спинки. Этот же элемент конструкции применяется для пропуска прорезиненного ремешка шейной подушки.

В основе спинки каркас из стальных труб. Внутри наполнитель с формованной пеной. Центральная часть спинки с ромбовидным стежком. Есть регулируемый по высоте поясничный упор.

Сиденье также со стальной рамой, под тканью поролон. Глубина посадки 490 мм, ширина 330 мм. Тут отсутствуют стыки, поверхность сплошная и это предотвратить сбор загрязнений в ходе эксплуатации.

Особенностью этого кресла стала выдвижная подставка под ноги. Сделано все просто и надежно, две направляющие в виде стальных труб. Выдвигаются на нужное расстояние, а сама подставка поворачивается в рабочее положение на шарнирах.

Диапазон регулировки позволит подобрать удобное положение для снятия нагрузки с ног как в сидячем положении, так и с откинутой спинкой. Если подставка не нужна, она прячется под сиденьем.

Подлокотники зафиксированы к основанию при помощи стальных пластин. Регулировка 4D. Можно поворачивать в стороны, менять высоту в пределах 7 сантиметров, выдвигать вперед и назад. Рабочая поверхность у подлокотников прорезинена.

Тесты

На боковой стороне рычаг для изменения угла наклона спинки от 90 до 150 градусов. Во всех положениях сохраняет устойчивость и не опрокидывается. Еще часть рычагов связаны с мультиблоком. Они меняют высоту от пола, управляют качанием с фиксацией в разных положениях.

Мой рост 168 сантиметров, вес около 80 кг. Посадка в этом кресле для меня удобна. Спинка не сковывает плечи, а поясничный упор удерживает позвоночник в правильном положении. В верхней части можно выставить под свой рост и посадку положение шейного упора. Сами подушки мягкие. Сидение комфортное, боковые ограничители заметно не выступают и за счет этого бедра не упираются в них. Конструкция у кресла достаточно жесткая, при посадке не скрипит.

Подлокотники широкие, покрытие приятно тактильно. Есть все необходимые регулировки. Крупный диаметр колес дает свободное перемещение по любому типу полового покрытия, при эксплуатации на линолеуме продавливать его не будет.

Сидеть за столом удобно, подставкой под ноги можно снять излишнее давление на колени. Откатившись немного от стола, можно перевести в положение полулежа и с наслаждением поиграть с геймпадом на телевизоре.

Итоги

Bloody GC-670 – качественно исполненное игровое кресло с продуманной конструкцией и регулируемой подставкой под ноги. Строгий внешний вид с обивкой из ткани, каркас из стали, наполнитель с пеной высокой плотности, подлокотники 4D, мультиблок, поясничная и шейная подушка, газлифт 4 класса. Вариант для тех кто ценит комфорт.