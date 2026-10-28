Представлен мини-ПК Vzmore iX9 Max на Core Ultra 9 185H

Компания Vzmore пополнила ассортимент компактных ПК моделью iX9 Max, главной особенностью которой стал не самый свежий мобильный процессор Intel Core Ultra 9 185H. Это 16-ядерный 22-поточный чип с тактовой частотой до 5,1 ГГц и 8-ядерной графикой Intel Arc Graphics с частотой до 2350 МГц. Его номинальное TDP составляет 45 Вт, но производитель увеличил лимит мощности до 65 Вт. За охлаждение процессора здесь отвечает испарительная камера.

ПК также оснащается 24 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, дополнительным слотом для SSD, двумя портами USB4, шестью разъемами USB-A, двумя интерфейсами HDMI, портом RJ45 2.5GbE, поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также корпусом с размерами 135:131,8:57,7 мм.