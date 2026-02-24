Обзор и тесты ZONE 51 CITADEL Royal. Добротное игровое кресло с тканевой обивкой

Удобная посадка при работе за монитором или в играх один из самых важных параметров при организации рабочего места. Боковая поддержка, анатомическая форма спинки и набор регулировок под подбор индивидуальной посадки. Сегодня мы детально изучим новинку ZONE 51 CITADEL Royal, эргономичное кресло, исполненное в надежной конструкции, со стильным и выдержанным внешним исполнением.

Комплектация и сборка

Габаритная коробка из транспортировочного картона, окрашенного в черный цвет. Внутри детали и комплектующие в индивидуальных пакетах с прослойками из пенного материала. В комплекте помимо деталей и крепежных элементов, также идут Г-образный ключ и инструкция по сборке.

Литая пятилучевая крестовина из стали. С дополнительным усилением с внутренней части.

На каждый луч устанавливаются ролики. Данная модель комплектуется колесиками диаметром 75 мм, выполненным из нейлона. Не повреждает половое покрытие и может использоваться на паркете и ламинате.

Газлифт 4-класса BIFMA с декоративным пластиковым кожухом. Выдерживает нагрузку до 150 килограммов. Устанавливается по центру крестовины.

Механизм типа мультиблок с фиксацией наклона и регулировкой усилия. Монтируется на направляющие из металла, расположенные под сиденьем. На этом же этапе удобнее сразу зафиксировать подлокотники, но можно сделать и после установки сиденья на газлифт.

Через пластины из стали к сидению прижимается спинка. Места крепления закрываются декоративным пластиковым кожухом.

Внешний вид

ZONE 51 CITADEL Royal представлено в одном цветовом исполнении. Строгий дизайн с сочетанием черного и темно-серого цветов. В качестве декоративных акцентных элементов вышитые золотыми нитками логотип бренда в нескольких частых игрового кресла.

Основным материалом отделки используется износоустойчивая ткань. Она сохраняет комфортный температурный режим при длительной эксплуатации, вентилируется и не запотевает. Применена усиленная строчка во всех соединениях.

На спинке снизу два отверстия с пластиковой рамкой, через них пропускается ремешок одной из подушек, отвечающих за поясничный упор. Есть возможность регулировки высоты размещения индивидуально.

Вторая подушка меньше по размерам и отвечает за шейный упор. Ставится в верхней части спинки.

В подушках наполнитель – синтетическая вата, сиденье и спинка с формованной пеной. Каркас из стали с роботизированной сваркой.

Подлокотники регулируются в нескольких плоскостях (4D). Изменение высоты, повороты относительно центральной оси, выдвигаются вперед и назад, смещаются от себя к себе. Для смены положения несколько механических рычагов-кнопок. Выполнены из полиуретана, рабочая поверхность с текстурой под карбон.

Используется независимая регулировка спинки с изменением угла от 90 до 160 градусов. Во всех положениях конструкция остается устойчивой и не опрокидывается. Можно удобно расположиться в кресле и отдохнуть между игровыми сессиями.

Меняется высота расположения сидения от пола. Механизм качания мультиблок с углом откидывания до 13 градусов. Жесткость качания регулируется поворотным механизмом, размещенным под сидением. Все органы управления расположены удобно и в пределах быстрого доступа.

На обратной стороне спинки вышитый логотип бренда и силуэт короны. Качество исполнения у кресла высокое, подойдет для эксплуатации дома и в офисе. Хорошо смотрится в интерьере.

Тесты

Посадка в ZONE 51 CITADEL Royal свободная. Подходит людям разного роста, веса и роста. Диапазон регулировки высоты сидения от пола от 465 до 550 мм, подбор положения в зависимости от роста пользователя и особенностей используемого рабочего стола. Глубина посадки 530 мм, ширина сидения 540 мм. Имеются небольшие боковые упоры по краям, без зазоров. Практично и удобно.

Высота спинки 800 мм, ширина рабочей ее зоны 280 мм и боковые упоры по краям. Все регулировки проходят интуитивно, комфортное положение подбирается сразу при посадке.

С помощью двух комплектных подушек обеспечивается дополнительный упор в районе шеи и поясницы. При этом их можно снять, опробовав как опыт эксплуатации с подушками и без них. С любым выбором спина удерживается в анатомическом положении, снижая нагрузку и позволяя проводить в нем длительное время.

Тканевая обивка мне нравится больше, чем экокожа. Она приятна тактильно, в нем не будет запотевать спина и не будет проблем с осыпанием покрытия в длительном интервале. Но есть и минусы при загрязнении их будет удалить сложнее.

Итоги

ZONE 51 CITADEL Royal – добротное игровое кресло с тканевой обивкой, строгим внешним видом, эргономичной конструкцией, 4D-подлокотниками, качественной сборкой с металлической рамой, крестовиной из металла, полиуретановыми колесиками. Простая сборка, регулировки, две регулируемые подушки. Станет отличным выбором при поиске игрового кресла для работы и игр дома, а также в офис, позволяя проводить в нем весь рабочий день без дискомфорта.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".