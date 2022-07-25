Angelbird Technologies представила карты памяти линейки AV PRO SD MK2

Компания Angelbird Technologies выпускает карты памяти AV PRO SD MK2. В новую линейку входят модели AV PRO SD MK2 V60 на 512 ГБ и карта памяти 1 ТБ и AV PRO SD MK2 V90 на 512 ГБ.

Новые карты обеспечивают широкие возможности совместимости и универсальности. Они подходят для большинства моделей камер и цифровых записывающих устройств. AV PRO SD MK2 V60 поддерживает полнокадровое видео с разрешением 4K, а также фотосъемку в форматах RAW или JPEG с постоянной скоростью записи 140 МБ/с.

Карта AV PRO SD MK2 V90 предлагает скорость записи 260 Мб/с. Есть встроенный переключатель защиты от записи, адаптивное управление питанием и защита от внешнего воздействия: влаги, ударов, солнечных лучей, магнитов, пыли и экстремальных температур.

Стоимость новых продуктов компании Angelbird Technologies не раскрыты.
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