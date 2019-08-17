Анонс PNY XLR8 CS2311: SATA SSD

Компания PNY объявила о выходе новой линейки твердотельных накопителей XLR8 CS2311. Новые SSD выполнены в 2,5-дюймовом форм-факторе и используют интерфейс SATA III 6 Гбит/с.

Твердотельные накопители построены на памяти 3D TLC NAND, а скорость их работы достаточно типична для SSD с интерфейсом SATA: до 560 Мбайт/с при последовательном чтении и до 530 Мбайт/с - при записи.

PNY XLR8 CS2311 предлагаются в вариантах объёмом 250 Гбайт, 500 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт при стоимости $49,99, $77,99, $129,99 и $279,99 соответственно. Они поддерживают 256-битное аппаратное шифрование AES и технологию коррекции ошибок LPDC. На все модели линейки распространяется 5-летняя гарантия производителя.