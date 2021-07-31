Анонсирован твердотельный накопитель Asgard AN4 со скоростью чтения 7500 Мб/с

Китайский производитель комплектующих Asgard анонсировал новый твердотельный накопитель AN4. Накопитель использует интерфейс PCIe 4.0 и предлагает последовательную скорость чтения 7500 Мб/с и скорость записи 5500 Мб/с. Asgard AN4 оснащен контроллером Innogrit IG5236 Rainier, 128-слойной памяти 3D NAND TLC. На твердотельный накопитель предоставляется 5-летняя ограниченная гарантия.

Твердотельный накопитель имеет алюминиевый радиатор, который способен снизить температуру на 30° C. Asgard AN4 представлен емкостью 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Поставки Asgard AN4 на 1 ТБ начнутся в августе, 512 ГБ и 2 ТБ версии появятся к концу года. Стоимость накопителей производитель не раскрыл.
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