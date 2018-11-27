Анонсирован выход ридера ONYX BOOX Darwin 5

Модель ONYX BOOX Darwin 5 является оптимальной по соотношению цены и качества, и в отличие от ONYX BOOX Vasco da Gama 3, комплектуется «умной» обложкой, при закрытии переводящей его в спящий режим, а также сетевым зарядным устройством, позволяющим заряжать ее непосредственно от электрической розетки. Вместе с этим в ней, по сравнению с ее предыдущей версией, объем оперативной памяти увеличен до 1 ГБ, что ускоряет работу с файлами большого размера.
- Дисплей: Экран – сенсорный, диагональ – 6 дюймов, контрастность – 14:1, 16 градаций серого цвета, E Ink Carta, разрешение - 758 х 1024
- Тип сенсора: Емкостный
- Подсветка экрана: MOON Light+
- Дополнительные функции : SNOW Field
- Чехол-книжка: с функцией перевода устройства в спящий режим
- Операционная система: Android 4.4
- Язык программирования : Java
- Возможности управления : Сенсорный экран (multi-touch), боковые кнопки листания, кнопка «Обратно»
- Процессор: 1,2 ГГц, 4-ядерный
- ОЗУ: 1 ГБ
- ПЗУ: 8 196 МБ
- Слот расширения : Для карт памяти microSD / microSDHC / Trans Flash объемом до 32 ГБ
- Проводной интерфейс: microUSB
- Беспроводной интерфейс: Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
- Поддерживаемые форматы файлов: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.ZIP, FB3, DOC, DOCX, MOBI, CHM, PDB, PRC, ePub, DjVu, PDF, CBZ, CBR, JPG, PNG, GIF, BMP
- Аккумулятор: Литиево-полимерный, емкость – 3000 мАч
- Размеры: 170 x 117 x 8,7 мм
- Вес: 182 г
- Корпус: Материал – пластик, цвет – черный. Для ONYX BOOX Darwin 5 дополнительно доступен цвет - графит