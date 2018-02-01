Анонсирована серия книг по вселенной Escape from Tarkov

Battlestate Games анонсирует серию книг по вселенной игры Escape from Tarkov. Первая книга под названием “Хищник” (автор А. Конторович) вышла месяц назад на русском языке и уже доступна на официальном сайте проекта для игроков из России и стран СНГ, она рассказывает историю простого системного администратора, который бросил вызов опасному миру Таркова и стал его частью.

“События книги еще сильнее погружают в сеттинг игры. Теперь появилась возможность узнать больше о месте, где происходит вооруженный конфликт, о событиях, из-за которых все началось, о людях, ставших заложниками обстоятельств и пытающихся выжить в царящем хаосе. Первая книга преимущественно о Диких”, - говорит Никита Буянов, глава студии Battlestate Games. “Сегодня мы работаем с различными авторами, серия обещает быть большой.”