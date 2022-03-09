Анонсированы жёсткие диски Toshiba N300 Pro и X300 Pro

Компания Toshiba пополнила ассортимент накопителей двумя моделями на жёстких магнитных дисках – N300 Pro и X300 Pro. Новинки характеризуются вариантами вместимостью 4 ТБ, 6 ТБ, 8 ТБ, 10 ТБ, 12 ТБ, 14 ТБ, 16 ТБ и 18 ТБ, рабочей нагрузкой до 300 ТБ в год, пятилетней гарантией, поддержкой технологий Toshiba Cache, Stable Platter (для вариантов от 10 ТБ) и FC-MAMR 3 (только для 18 ТБ), скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин и заполнением гермозоны гелием для моделей от 10 ТБ.

N300 Pro также получили датчики для уменьшения вибрации при вращении, а X300 Pro могут похвастаться инновационной конструкцией привода головок для оптимизации точности позиционирования и производительности чтения/записи для доступа к данным в режиме реального времени. Средняя наработка на отказ у новинок заявлена на отметке 1,2 млн и 1,0 млн часов соответственно. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.
Комментарии и отзывы Toshiba N300 Pro
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