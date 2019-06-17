Aorus NVMe Gen4 SSD с максимальной скоростью

Официально представлен новый твердотельный накопитель Aorus NVMe Gen4 SSD, который идеально подойдет для игр или работы с тяжелыми файлами. Данный накопитель оборудован интерфейсом PCI Express 4.0, который позволяет вам передавать информацию на большой скорости. На текущий момент это максимальная скорость для памяти, которая вообще существует на рынке персональных компьютеров. Также разработчики новинки позаботились о распределении тепла и оборудовали свой накопитель большим радиатором — он дает возможность рассеивать тепло с чипов памяти и не доводить до перегрева. То есть, вы будете получать максимальную скорость без просадок из-за повышенных температур. Стоимость пока что не называется, но точно будет высокой.