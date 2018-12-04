Apacer AC731 защитит ваши данные

Внешние диски в последнее время пользуются громадной популярностью, так как производители ноутбуков активно отказываются наращивать память за адекватные деньги. Многие пользователи покупают ноутбук за минимальную сумму денег с минимальным запасом памяти и к нему докупают внешний HDD, чтобы на нем уже хранить свои фильмы, сериалы и так далее. Собственно, ярким представителем новой «волны» накопителей является Apacer AC731. Этот диск получил очень интересный дизайн, который многим придется по душе, плюс у него есть защита от внешних повреждений. Конечно, бросать диск со своими ценными файлами на бетон мы бы вам не советовали, но у этой модели гораздо больше шансов на выживание, чем у обычного продукта. Стоимость пока что не называется, но она явно будет на очень приличном уровне.