Apacer представила твердотельные накопители высокой надежности SH250 и PH920 с технологией SLC-LiteX

Срок службы любого продукта NAND Flash можно измерить в циклах P/E. Каждый раз, когда выполняется действие записи или стирания, ячейка флэш-памяти получает непоправимый ущерб. В промышленном мире 3000 циклов P/E считались вполне конкурентоспособным числом. Но с растущими требованиями к более высоким порогам выносливости в таких приложениях, как 5G O-RAN и коммутаторы для граничных вычислений, рынок жаждал большего — при этом по-прежнему признавая первостепенное значение экономической эффективности. Первоклассная команда экспертов Apacer решила эту проблему и смогла настроить технологию для обеспечения 100 000 циклов P/E. Тщательное управление распределением ячеек в структуре 3D TLC было необходимо для правильной настройки дельты напряжения и измерения заряда.