Apacer представила твердотельные накопители высокой надежности SH250 и PH920 с технологией SLC-LiteX

Компания Apacer сегодня объявила о выпуске промышленных твердотельных накопителей SLC-liteX, которые могут обеспечить невероятные 100 000 циклов P/E. Это от 3 до 33 раз выше, чем у конкурирующих продуктов 2D MLC или 3D TLC. Производители 5G и AIoT, инвестирующие в крупномасштабный сбор и анализ данных, в том числе те, которым требуются более высокие емкости, более высокая производительность и более высокая надежность. По данным Allied Market Research, «объем мирового рынка флэш-памяти 3D NAND оценивался в 12,38 млрд долларов в 2020 году и, по прогнозам, достигнет 78,42 млрд долларов к 2030 году, а среднегодовой темп роста в период с 2021 по 2030 год составит 20,3%».

Срок службы любого продукта NAND Flash можно измерить в циклах P/E. Каждый раз, когда выполняется действие записи или стирания, ячейка флэш-памяти получает непоправимый ущерб. В промышленном мире 3000 циклов P/E считались вполне конкурентоспособным числом. Но с растущими требованиями к более высоким порогам выносливости в таких приложениях, как 5G O-RAN и коммутаторы для граничных вычислений, рынок жаждал большего — при этом по-прежнему признавая первостепенное значение экономической эффективности. Первоклассная команда экспертов Apacer решила эту проблему и смогла настроить технологию для обеспечения 100 000 циклов P/E. Тщательное управление распределением ячеек в структуре 3D TLC было необходимо для правильной настройки дельты напряжения и измерения заряда.