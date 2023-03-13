Apex Storage представила накопитель на 168 ТБ

Довольно часто можно услышать от пользователей заявления о том, что им не хватает пространства на накопителях — они покупают твердотельные накопители по 1-2 ТБ, устанавливают в компьютер и постепенно набивают его дисками под завязку. Так вот оказалось, что в мире уже существует достаточно интересное решение, которое все эти проблемы устраняет на корню — речь о накопителе от компании Apex Storage, который поддерживает до 21 накопителя в форм-факторе М2. Данный продукт представлен двумя печатными платами, которые соединяются в один компонент и подключаются по линии PCI-E, предоставляя доступ к практически безграничному набору накопителей. В конечном итоге пользователь может подключить до 21 накопителя и получить до 168 ТБ данных на твердотельном накопителе.

При этом производитель даже позаботился о том, чтобы у пользователя была возможность получить достойное охлаждение — на плате расположен радиатор, который охлаждает в первую очередь контроллер питания, потому что обычно он наиболее горячий при использовании SSD. Также стоит понимать, что хотя такой объём памяти действительно кажется безумным, в пользовательских компьютерах в нём просто нет смысла, потому что вы просто можете купить два-три накопителя в формате М2 по 2 ТБ и вам этой памяти хватит на долгие годы без каких-либо проблем. Сложно представить себе человека, которому на самом деле нужно 168 ТБ пространства на накопителе, но это уже совсем другой вопрос. Главное, что возможность есть.
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