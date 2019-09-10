Apple Arcade запустят 19 сентября

Компания Apple сообщила, что ее игровой сервис Apple Arcade будет запущен 19 сентября в более чем 150 странах за ежемесячную плату в размере $ 4,99. Подписка дает доступ шести членам семьи с Family Sharing. Также будет доступна пробная бесплатная версия для новых подписчиков.

Компания обещает не менее 100 новых и эксклюзивных игр и что Apple Arcade будет существовать как отдельная вкладка в App Store, а не жить в своем собственном приложении. Подписчики получат неограниченный доступ ко всему каталогу, который можно воспроизводить на iPhone, iPad, iPod touch, Mac и Apple TV. Apple Arcade будет доступна в App Store 19 сентября для устройств с iOS 13, 30 сентября для iPadOS и tvOS 13, а в октябре - для MacOS Catalina.