Когда бизнесу НЕ нужна контекстная реклама

Контекстная реклама считается универсальным инструментом: запустил кампанию утром — получил заявки вечером. Но на практике этот канал подходит не всем. Иногда запуск становится гарантированным способом потерять деньги.

Разбираем шесть ситуаций, когда от контекста лучше временно или полностью отказаться.

1. Спрос еще не сформирован

Контекстная реклама в поиске работает с горячим спросом — когда человек уже знает о проблеме и ищет решение. Если вы выводите на рынок принципиально новый продукт или услугу, люди просто не вводят такие запросы в поисковую строку. Сначала придется прогревать аудиторию через контент, соцсети и PR, и только потом подключать контекст.

2. Слишком низкий средний чек и маржинальность

Стоимость клика в большинстве ниш постоянно растет. Если вы продаете товар за 1000 рублей с наценкой 30%, а привлечение одного покупателя обходится в 500 рублей, реклама будет работать в минус. Исключение — товары с высокой частотой повторных покупок (например, кофе или косметика), где прибыль формируется на дистанции, а не с первого заказа.

3. Сайт не готов к приему трафика

Реклама не продает — она только приводит посетителей на сайт. Если страница долго загружается, плохо выглядит на смартфоне, на ней нет внятного предложения, цен и удобной формы заявки, посетители просто закроют вкладку. Вы заплатите за клики, но не получите клиентов.

4. Жесткие законодательные ограничения

В ряде сфер (медицина, фармацевтика, финансовые услуги, алкоголь, пиротехника) действуют строгие правила модерации. Потребуются лицензии, дисклеймеры и юридические согласования, а часть форматов будет вовсе недоступна. Без глубокой подготовки запуск превратится в бесконечную борьбу с отклонением объявлений.

5. Отдел продаж не справляется с текущим потоком

Если менеджеры отвечают на заявки через сутки, забывают перезванивать или не умеют отрабатывать возражения, трафик не спасет ситуацию. Сначала стоит наладить обработку лидов и внедрить CRM, иначе бюджет уйдет на клиентов, которых упустят ваши же сотрудники.

6. Сезонность на минимальном уровне

Запускать рекламу кондиционеров в ноябре или новогодних елок в мае бессмысленно — спроса почти нет, а редкие клики не окупят работу специалиста и ведение кабинета.

Что делать вместо контекстной рекламы? Если ваш бизнес попал в один из пунктов, направьте бюджет на доработку сайта, SEO, контент-маркетинг, работу с базами постоянных клиентов или локальные площадки вроде карт и справочников.