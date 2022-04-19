Apple Car будет иметь настраиваемую централизованно интегрированную carOS для навигации

Согласно сообщениям, Apple Car будет работать на специальной централизованно интегрированной «carOS», которая будет контролировать все аспекты автомобиля, включая навигацию, обработку данных датчиков и информационно-развлекательную систему.

В отчете также говорится, что корейская компания «окажет помощь в разработке датчика автономного вождения», который является частью блока управления доменом (DCU). DCU — это компонент, который обрабатывает все данные встроенных датчиков. Как сообщалось ранее , DCU Apple Car, вероятно, будет основан на той же архитектуре, что и SoC M1, и будет разработан в сотрудничестве с корейскими компаниями, которые также будут тестировать блок нейронной обработки SoC (NPU) для реакции на дорожные условия и ввод драйвера. В автомобилях Tesla используется специальная ОС на базе Linux, работающая на процессоре Intel Atom E3950. ОС объединяет все функции автомобиля, хотя процессор Atom представляет собой микропроцессорный блок управления (MCU), предназначенный только для управления информационно-развлекательной системой. Модель 3 и модель Y 2022 года, переходят на процессоры AMD Ryzen для значительного повышения производительности и скорости отклика. С Apple Car SoC от Apple должен быть вполне способен справляться как с функциями вождения, так и с информационно-развлекательными функциями. Централизованно интегрированная «carOS» станет чем-то большим, чем просто прославленный CarPlay.