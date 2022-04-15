Apple, Dell, Lenovo и другие компании столкнулись с задержкой поставок из-за ограничений в Китае, связанных с COVID-19

По словам аналитиков, поставки некоторых продуктов Apple, а также ноутбуков Dell и Lenovo, вероятно, столкнутся с задержками, если карантин в Китае из-за COVID-19 сохранится, поскольку ограничения вынуждают поставщиков закрываться, а замкнутый цикл становится все труднее поддерживать.

Стремление Китая остановить распространение COVID-19 привело к перегрузке автомагистралей и портов, застреванию рабочих и оставлению бесчисленных заводов в ожидании разрешения правительства на возобновление работы. Поставщик Apple Pegatron заявил на этой неделе, что приостановит работу своих заводов в Шанхае, где, по словам экспертов по цепочке поставок, он производит iPhone 13, серию iPhone SE и другие устаревшие модели. По словам аналитиков, Quanta Computer Inc, производящая около трех четвертей компьютеров Apple MacBook во всем мире, также прекратила производство, что может более серьезно повлиять на поставки. Производители ноутбуков также могут пострадать, в том числе Compal Electronics Inc, тайваньская компания, которая производит ПК для Dell Technologies и Lenovo Group на своих заводах в Куньшане. По оценкам Чена, примерно 50% производства ноутбуков Compal находится в Куньшане.