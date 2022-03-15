Apple Foxconn планирует строительство нового завода в Саудовской Аравии

Foxconn, один из основных поставщиков Apple ведет переговоры с Саудовской Аравией о строительстве нового завода в регионе. В отчете говорится, что Саудовская Аравия в настоящее время рассматривает предложение Foxconn о строительстве завода по контрактному производству полупроводников с двумя линиями, который также известен как литейный завод. Этот новый объект будет расположен в районе Неом.

Эта новость также появилась на фоне продолжающихся трений между США и Китаем. Помимо Саудовской Аравии, компания также планирует построить производственный проект в Объединенных Арабских Эмиратах. Другими словами, он планирует перенести свои производственные площадки за пределы Китая для технологий, не связанных с потребительскими электронными гаджетами.