Apple HomePod портит ваш стол

Буквально недавно колонка Apple HomePod вышла в продажу, а о ней уже говорят не самые хорошие отзывы. Для начала - звучит она не так уж хорошо, как изначально все хвалили и рассказывали. Можете не верить техноблогерам, которые сейчас ее хвалят - им ее заслали. Просто сходите в магазин и послушайте как она звучит, это колонка за 100 долларов от другого бренда, которую продают за 349 долларов. Помимо этого, если вы поставите колонку на деревянный стол, то под ней останется белый след, портящий дерево. Это след от резиновой прокладки, которая позволяет гасить шумы от колонки и не передавать их на свой рабочий стол. Однако, если у вас стол из дорогой древесины. то портить его колонкой не очень хочется, правда? И, что самое интересное, в Apple заявили, что это нормально и ничего страшного в этом нет. Вот тебе и новость.