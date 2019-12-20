Apple Mac Pro стал доступен с опцией SSD на 8 ТБ

Apple Mac Pro теперь можно приобрести с SSD объёмом 8 ТБ. Ранее он был «доступен только» с твердотельным накопителем 4 ТБ.

Вариант SSD на 8 ТБ для Mac Pro обойдется в дополнительные $ 2600 по сравнению со стандартной конфигурацией на 256 ГБ. С новой опцией максимальная цена Mac Pro 2019 года достигает $ 53 799.

Компания вскоре добавит две дополнительные опции видеокарты, которые скоро будут доступны для Mac Pro: Radeon Pro W5700X с 16 ГБ памяти GDDR6 и два Radeon Pro W5700X с 16 ГБ памяти GDDR6 каждый.