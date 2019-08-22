Apple TV + позволит загружать контент в автономном режиме

Сервис потокового видео Apple появится в ноябре этого года за $ 9,99 в месяц. Информация об особенностях Apple TV + в настоящее время скудна, но новая утечка обнаружила одну из них - способность сохранять автономный контент. В macOS Catalina была обнаружена новая информация, свидетельствующая о том, что Apple TV + позволит пользователям загружать контент для просмотра в автономном режиме.

Как и большинство других потоковых сервисов, Apple TV + также будет иметь ограничение на количество одновременных потоков. Если пользователь пытается выполнить потоковую передачу более чем на разрешенное количество устройств одновременно, он получит уведомление о первой остановке одного из других потоков.