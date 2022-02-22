Apple грозит штраф в размере 5 миллионов евро от голландской организации

Нидерландский антимонопольный орган оштрафовал Apple на 5 миллионов евро, что стало пятым штрафом за несколько недель подряд за доступ к способам оплаты, не принадлежащим Apple, для подписки на приложения для знакомств.

Управление по делам потребителей и рынков (ACM) заявляет, что производитель iPhone злоупотребляет доминирующим положением на рынке, не позволяя производителям программных приложений в Нидерландах использовать другие способы оплаты для приложений для знакомств, доступных через его App Store. Требование Apple App Store о том, чтобы разработчики приложений использовали исключительно ее платежную систему с комиссией в размере 30 процентов, подверглось тщательной проверке в нескольких странах, в последнее время в Соединенных Штатах. В сообщениях в блоге Apple указала, что выполнила постановление Нидерландов, позволив производителям приложений для знакомств представить новое приложение с включенными альтернативными способами оплаты. Apple заявила, что по-прежнему намерена взимать 27-процентную комиссию за любые платежи в приложении, которые она не обрабатывает, лишь немного ниже 30-процентной комиссии, которую она взимает с тех, которые она обрабатывает.