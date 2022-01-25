Apple грозит крупный штраф из-за приложения для знакомств в Нидерландах

На компанию Apple наложен штраф в размере 5 миллионов евро (примерно 5,6 миллиона долларов США). По данным СМИ, Apple грозит штраф за то, что он не разрешил разработчикам приложений для знакомств использовать сторонние способы оплаты. Он также добавил, что производителю iPhone будет по-прежнему грозить дополнительный штраф в размере 5 миллионов евро каждую неделю, если он не будет соблюдать приказ, который был впервые издан еще 24 декабря 2021 года.

Несоблюдение новых стандартов может привести к более строгим мерам Apple. Первоначально Apple объявила, что внесет изменения до крайнего срока 15 января 2022 года в соответствии с приказом Управления по делам потребителей и рынков (ACM). Однако компании еще предстоит развернуть поддержку сторонних платежных систем в голландском App Store. ACM заявила, что «Apple не удалось скорректировать свои условия, в результате чего поставщики приложений для знакомств по-прежнему не могут использовать другие платежные системы».
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