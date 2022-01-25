Apple грозит крупный штраф из-за приложения для знакомств в Нидерландах

Несоблюдение новых стандартов может привести к более строгим мерам Apple. Первоначально Apple объявила, что внесет изменения до крайнего срока 15 января 2022 года в соответствии с приказом Управления по делам потребителей и рынков (ACM). Однако компании еще предстоит развернуть поддержку сторонних платежных систем в голландском App Store. ACM заявила, что «Apple не удалось скорректировать свои условия, в результате чего поставщики приложений для знакомств по-прежнему не могут использовать другие платежные системы».