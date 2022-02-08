Apple объявила о покупке стартапа, создающего музыку с помощью искусственного интеллекта

Apple приобрела стартап под названием AI Music, который использует искусственный интеллект для создания индивидуальной музыки, по словам человека, разбирающегося в этом вопросе, добавляя технологии, которые можно использовать во всем списке аудиопредложений. Технология, разработанная AI Music, может создавать саундтреки с использованием бесплатной музыки и искусственного интеллекта, согласно копии ее ныне несуществующего веб-сайта. Идея состоит в том, чтобы создавать динамические звуковые дорожки, которые меняются в зависимости от взаимодействия с пользователем. Например, песня в видеоигре может меняться в зависимости от настроения, а музыка во время тренировки может адаптироваться к интенсивности пользователя.

На своей странице компания AI Music заявила, что ее цель — «дать потребителям возможность выбирать музыку, которую они хотят, легко редактируемую в соответствии со своими потребностями или создавать динамические решения, которые адаптируются к их аудитории». Стартап ранее заключал сделки с рекламными компаниями, чтобы создать более привлекательную рекламу, в которой звучала разная музыка в зависимости от аудитории.
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