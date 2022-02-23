Apple отменит обязательное использование масок в большинстве магазинов США

Большинство магазинов Apple Store в США больше не будут требовать от покупателей носить маски. Сообщается, что на этой неделе Apple сообщила сотрудникам об изменениях в требованиях к маскам, а также обновила свой веб-сайт, чтобы отметить правила каждого магазина.

Есть несколько мест, где все еще требуются маски, особенно в районах, где действуют более строгие правила. Однако Apple изменила правила для магазинов в местах, которые уже отказались от обязательного использования масок, включая Канзас, Северную Каролину и Огайо. В большинстве мест в Нью-Йорке от клиентов больше не требуется носить маски, если они полностью вакцинированы. Несмотря на это, Apple рекомендует носить маски и предоставит их клиентам, которые просят их. Сотрудники магазина также продолжат их носить.
Комментарии и отзывы Apple
Грядет снижение цен на продукты NAND Flash в 1 квартале 2022…
Грядет снижение цен на продукты NAND Flash в 1 квартале 2022Ожидается, что цены на флэш-память NAND в 1 квартале 2022 года снизятся на 8-13% по сравнению с предыдущи…
Huawei подает в суд на Швецию …
Huawei подает в суд на Швецию Huawei в воскресенье заявила, что подала в суд против Швеции в рамках Группы Всемирного банка после того,…
XPG продемонстрирует новейший ассортимент продукции на выста…
XPG продемонстрирует новейший ассортимент продукции на выстаXPG, быстрорастущий поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, профессионало…
Google грозит штраф в размере 100 миллионов долларов в Росси…
Google грозит штраф в размере 100 миллионов долларов в РоссиРоссийский суд оштрафовал Google на 98 миллионов долларов за отказ удалить контент, который в стране счит…
Samsung объединяет бизнесы мобильной и бытовой электроники…
Samsung объединяет бизнесы мобильной и бытовой электроникиSamsung объявила, что объединит бизнесы мобильной и бытовой электроники в одно большое подразделение и на…
Foxconn возобновляет производство iPhone в Индии после проте…
Foxconn возобновляет производство iPhone в Индии после протеСпустя почти три недели после закрытия из-за массовых протестов сотрудников завод Foxconn по производству…
Intel запускает комплексный исследовательский центр фотоники…
Intel запускает комплексный исследовательский центр фотоникиIntel Labs недавно открыла исследовательский центр Intel Research Center for Integrated Photonics for Dat…
Огромная сделка Nvidia с Arm только что была отменена…
Огромная сделка Nvidia с Arm только что была отмененаГрафический гигант Nvidia больше не будет заключать сделку на сумму 40 миллиардов долларов на приобретени…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor