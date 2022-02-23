Apple отменит обязательное использование масок в большинстве магазинов США

Большинство магазинов Apple Store в США больше не будут требовать от покупателей носить маски. Сообщается, что на этой неделе Apple сообщила сотрудникам об изменениях в требованиях к маскам, а также обновила свой веб-сайт, чтобы отметить правила каждого магазина.

Есть несколько мест, где все еще требуются маски, особенно в районах, где действуют более строгие правила. Однако Apple изменила правила для магазинов в местах, которые уже отказались от обязательного использования масок, включая Канзас, Северную Каролину и Огайо. В большинстве мест в Нью-Йорке от клиентов больше не требуется носить маски, если они полностью вакцинированы. Несмотря на это, Apple рекомендует носить маски и предоставит их клиентам, которые просят их. Сотрудники магазина также продолжат их носить.