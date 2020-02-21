Apple пытается запретить книгу из-за наличия в ней коммерческой тайны

Книга под названием «App Store Confidential» написана Томом Садовски (Tom Sadowski ). Важно понимать, что Садовски — не какой-то рядовой сотрудник магазина. Он был лидером Apple App Store в Германии, Австрии и Швейцарии с 2014 года, пока не был уволен из компанией в декабре 2019 года.

Немецкое издание Der Zeit пишет, что Садовский и его издатель говорят, что после того, как книга была опубликована в Германии на этой неделе, юристы Apple отправили письмо с прекращением и воздержанием, в котором требовали прекратить доставку книги в магазины, отозвать все проданные копии и уничтожить все рукописи. Apple утверждает, что книга содержит «коммерческие секреты», имеющие «значительную экономическую ценность».

«Мне очень понравилось работать в Apple... . У меня никогда не было намерения выдавать какие-либо секреты или навредить Apple», - сказал Садовски. «Но я также верю в свободу пресса и свобода слова и что каждый человек и каждая компания равны перед законом, и поэтому я противостою требованиям Apple ".