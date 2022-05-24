Apple планирует перенести производство за пределы Китая

Apple рассматривает возможность постепенной диверсификации производства для экспорта в такие страны, как Индия и Южная Азия. Компания, которая все больше зависела от китайских предприятий, таких как Foxconn, Pegatron для производства своего разнообразного портфолио, решила сделать этот медленный переход в постпандемический период.

Согласно отчету, Apple поручила своим партнерам-производителям выполнять больше NPI (представление нового продукта), что является предварительным этапом работы по массовому производству, на котором подрядчики переводят чертежи и прототипы продуктов бренда в точный план производства за пределами Китая. Компания уже некоторое время думала об этом географическом изменении, но пандемия стала препятствием. Недавние события в Шанхае, которые привели к дальнейшим строгим карантинам, усилили стремление к диверсификации. Еще одной причиной этого шага является растущая напряженность в отношениях между США и Китаем и ограничения на поездки между двумя странами. Тем не менее, Китай по-прежнему будет самым важным производственным центром Apple из-за различных факторов, таких как хорошо обученная рабочая сила, низкие затраты по сравнению с США и широкая сеть поставщиков запчастей, которую трудно воссоздать в другом месте без многолетних усилий.
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