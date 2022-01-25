Apple планирует выкупить фитнес-бренд Peloton

Peloton, американская компания по производству спортивного оборудования и средств массовой информации, в настоящее время сталкивается с финансовыми проблемами, которые заставили ее сократить расходы, цены на продукцию и даже уволить 41% своих сотрудников по продажам и маркетингу.

Эта ситуация возникла из-за того, что такие гиганты, как Apple , вышли на рынок здоровья и фитнеса, конкурируя с бизнес-моделью Peloton, предоставляя цифровые занятия в рамках Apple Fitness + по более низким ценам с пакетом Apple One. Peloton также сообщил сотрудникам, что такие продукты, как Bike, Bike+ и Tread, будут сняты с производства в течение шести месяцев.

Эти недавние неблагоприятные события повлияли на Peloton чтобы продать компанию более крупной корпорации, такой как Apple. Apple — идеальный кандидат для участия в этом проекте. У Apple есть подписка Fitness+ на занятия, а Apple Watch позиционируются как устройство, которое может помочь в различных упражнениях. Apple может закрыть магазины Peloton и продавать оборудование через собственные магазины.
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