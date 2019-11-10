Apple по-прежнему доминирует на рынке SmartWatch

Рынок умных часов продолжает расти. Согласно отчету, опубликованному компанией Strategy Analytics, в третьем квартале в отрасли умных часов наблюдался 42-процентный рост. В третьем квартале 2019 года Apple продемонстрировала значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51%, продав 6,8 млн. единиц и продолжая лидировать в продажах по сравнению с конкурентами. Отчасти это благодаря новой Apple Watch Series 5, которая была выпущена 20 сентября. В прошлом квартале Samsung заработала серебро, продав 1,9 миллиона единиц. Fitbit занял третье место, увеличив продажи до 1,6 млн единиц в 3 квартале 2019 года.

Apple сейчас занимает 47,9% мирового рынка умных часов. По сравнению с 13,4% рынка Samsung, занимающего второе место на рынке. Эти цифры могут измениться, когда Google завершит приобретение FitBit. У Google есть большой запас капитала, который он может использовать для более активного продвижения на рынок умных часов.