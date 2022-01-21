Apple подает встречный иск против Ericsson в США и добивается запрета на импорт своего оборудования 5G

Между двумя компаниями возник спор с тех пор, как Apple начала использовать патенты Ericsson LTE в своих iPhone после того, как срок действия предыдущей сделки между двумя компаниями истек, а лицензии не были продлены. Теперь Apple просит ITC запретить весь импорт из США, связанный с инфраструктурой мобильной сети Ericsson, при этом Apple ссылается на нарушение собственных патентов mmWave. Сторона Apple выразила желание, чтобы суд принял решение о справедливых лицензионных сборах за оспариваемые патенты. Apple также готов снять обвинения, если Ericsson захочет сделать то же самое.