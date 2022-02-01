Apple подала в суд на украинского режиссера из-за сатирического фильма Apple-Man

В последние годы мы стали свидетелями нескольких агрессивных судебных разбирательств по авторским правам, таких как судебный процесс против Hello Games, транслировавший гигантский канал Sky за использование слова «Sky» в названии своей игры «No Mans Sky» или игры Ubisoft «Gods and Monsters», которая должна была быть переименована в Immortals: Fenyx Rising из-за судебного иска со стороны Monster Energy.

Теперь появилась аналогичная ситуация, когда Apple подала в суд против украинского независимого кинорежиссера Василия Москаленко, который выпустил фильм под названием Apple-Man. Если вы думаете, что этот фильм может быть связан с компанией Apple или ее продуктами, то вы ошибаетесь. Фильм представляет собой сатиру, основанную на жанре супергероев, и его главный герой «Человек-яблоко» обладает суперсилой, позволяющей левитировать яблоки (фрукты), которые он использует для борьбы со своими врагами. Фильм был профинансирован через Kickstarter и собрал 120 000 долларов. Режиссер Москаленко заявил, что его фильм о яблоках, фруктах и в его фильме нет упоминания о компании Apple.
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