Apple приобретает британскую компанию Credit Kudos

Apple Card существует уже почти три года, но доступна только в США. Теперь это может измениться так как технологический гигант Apple недавно приобрел британскую финтех-компанию Credit Kudos, которая обрабатывает банковские данные потребителей и проводит проверки кредитоспособности. Согласно сообщениям, сделка оценивается в 150 миллионов долларов и поможет Apple в ее стремлении предложить Apple Card в Великобритании и Европе.

Credit Kudos — это проверка кредитоспособности, которая предоставляет подробные финансовые и кредитные оценки для физических лиц благодаря своему уникальному API. Нынешняя дочерняя компания Apple считается недостающим звеном для развертывания Apple Card в Великобритании, и ее опыт вероятно, сыграет ключевую роль в расширении сервиса в Европе и других регионах.
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