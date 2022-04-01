Apple работает над собственной технологией обработки платежей

Apple работает над новой технологией обработки платежей для многолетнего плана по расширению своих финансовых услуг и продуктов. Компания разрабатывает собственные технологии, которые помогут ей снизить зависимость от своих партнеров в финансовом секторе.

Новость поступила от Bloomberg , в котором говорится, что Apple разрабатывает технологию и инфраструктуру платежных процессов. Она будет включать в себя такие процессы, как оценка рисков, анализ мошенничества, проверка кредитоспособности и разрешение споров, которые аналогичны большинству финансовых услуг. Кроме того, как сообщается, бренд даже планирует создать инструменты для расчета вознаграждения по процентам, утверждения транзакций и многое другое.

В отчете также говорится, что часть проекта носит внутреннее название «Прорыв» и предполагает отказ Apple от своей нынешней финансовой системы. На данный момент производитель iPhone полагается на своих партнеров, таких как Goldman Sachs Bank и CoreCard для Apple Card, Green Dot для Apple Cash и Citizens Bank. Но с этим новым проектом Apple предоставит все свои финансовые услуги для своих будущих продуктов. На данный момент это уже Apple Card и Pay, но вскоре могут появиться услуги по подписке для своего оборудования и даже возможность «купить сейчас, заплатить позже».

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