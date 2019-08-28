Apple сделает пожертвование на борьбу с пожарами в Латинской Америке

Генеральный директор Apple объявил, что компания пожертвует средства на тушение пожаров, которые бушуют в настоящее время в тропических лесах Амазонки. Тим Кук является известным поклонником природы и недавно компания отметила 103-ю годовщину службы национальным паркам США. Пока не ясно, какие финансовые затраты повлечет за собой пожертвование для Амазонки, но мы скоро узнаем с новым пресс-релизом на веб-сайте Apple.

С января по август нынешнего года пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров тропических лесов в бассейне реки Амазонки, что составляет примерно 0,44% территории биома. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество очагов возгорания в латиноамериканской стране выросло на 85%.