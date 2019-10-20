Apple седьмой год подряд становятся самым дорогим брендом в мире

Консалтинговое агентство Interbrand представило очередной традиционный ежегодный рейтинг самым дорогих брендов.

Седьмой год подряд компания Apple занимает первое место в рейтинге с оценкой 234,241 млрд. долларов, примерно +9% в год.

На втором месте компания Google с оценкой стоимостью суммой в 167,713 млрд. долларов, около +8% в год.

На третьем месте Amazon, которому удалось всего за год нарастить свою стоимость на 24%. Сейчас компания стоит 125,263 млрд. долларов.

Совокупная стоимость брендов компаний из топ-100 оценивается сейчас в $2,13 трлн. При этом за год технологические компании из списка показали рост в 9%.