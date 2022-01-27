Apple стала самым дорогим брендом в мире

Новый отчет показал, что Apple удалось стать самым дорогим брендом в мире к 2022 году. Между тем, ее конкуренты, такие как Google, Samsung и Huawei также вошли в топ-10 рейтинга.

Согласно отчету Apple оценивается примерно в 355,1 миллиарда долларов США. Глядя на список 10 лучших, мы также можем увидеть другие известные бренды, такие как Amazon , Google, Microsoft и Walmart , которые заняли первые 5 мест. С другой стороны, Samsung, Facebook, ICBC, Huawei и Verizon замыкаю десятку лучших брендов. В отчете также добавлено, что оценка бренда Apple выросла на впечатляющие 35 процентов по сравнению с предыдущим годом, что помогло компании достичь самой высокой оценки, когда-либо зафиксированной. Успех технологического гиганта исторически заключался в оттачивании позиционирования своего основного бренда, но его недавний рост можно объяснить признанием компанией того, что ее бренд можно эффективно применять к гораздо более широкому спектру услуг.
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