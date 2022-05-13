Apple теперь не самая дорогая компания в мире, ее сместила компания Saudi Aramco

Saudi Aramco, объявленная крупнейшей нефтедобывающей компанией, также стала самой дорогой компанией в мире, обогнав американского технологического гиганта Apple. Изменение позиций двух компаний во многом связано с ростом цен на нефть из-за войны в Украине и неуклонным восстановлением мира после пандемии коронавируса. Растущий спрос и растущая стоимость, в свою очередь, способствуют росту акций нефтяных компаний. С другой стороны, технологические гиганты наблюдают снижение своего состояния на мировых рынках.

Согласно отчету CNBC , в начале этой недели рыночная оценка Aramco достигла 2,43 триллиона долларов . Apple , тем временем, потеряла 5 процентов и стоила 2,37 триллиона долларов. Оценка технологического гиганта снизилась за последний месяц, так как акции продолжали снижаться, в первую очередь из-за строгой блокировки Covid-19 в Китае, что привело к ограничениям в цепочке поставок. Инвесторы считают, что это повлияет на результаты Apple за июньский квартал. В то время как акции технологических компаний значительно упали за последние несколько месяцев из-за опасений, что люди будут менее склонны покупать высококачественные гаджеты, поскольку инфляция растет, а центральные банки выводят избыточную ликвидность, акции энергетических компаний и цены значительно восстановились. Данные показали, что акции Apple упали почти на 20% с начала января, в то время как акции Aramco в этом году подскочили более чем на 27%. Фактически, нефтяной гигант сообщил в марте, что его прибыль за весь прошлый год увеличилась более чем вдвое из-за резкого роста цен на нефть.