Apple удалила из App Store приложения, связанные с вейпингом

В пятницу Apple удалила все 181 приложения, со своего цифрового онлайн-рынка после череды болезней и смертей, связанных с вейпингом. Apple заявила, что они также обновили свои рекомендации по проверке App Store и приложения поощряющие или облегчающие использование таких продуктов, теперь запрещены. По словам Apple, пользователи, которые ранее загружали приложения, связанные с vape, по-прежнему смогут их использовать.

Центры по контролю и профилактике заболеваний недавно определили, что витамин Е ацетат является «химическим веществом, вызывающим зависимость» в ходе продолжающегося расследования болезней и смертей, связанных с вейпингом. По состоянию на 13 ноября было подтверждено 42 случая смерти в 24 штатах и ​​округе Колумбия.

Также лидер индустрии электронных сигарет Juul ранее в этом месяце прекратил продажу своих вейп-продуктов со вкусом мяты после того, как он был признан популярным среди подростков.