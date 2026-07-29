Apple выпустит устройство Home Hub в октябре

Согласно новому отчёту Bloomberg, Apple может представить устройство Home Hub уже в октябре этого года или перенести релиз на начало следующего года. Главной особенностью новинки, как и ожидалось, станет новая версия Siri с поддержкой искусственного интеллекта. Устройство будет представлять собой умную колонку в стиле HomePod, но с 7-дюймовым дисплеем. Оно получит совершенно новую операционную систему на базе tvOS, а также интерфейс которой объединит элементы tvOS, watchOS и iOS. На экране новинки будет отображаться сетка приложений, виджеты и различные иконки, плюс пользователи смогут настраивать внешний вид часов. Apple рассчитывает, что покупатели будут приобретать сразу несколько Home Hub и размещать их в разных комнатах дома.

Home Hub получит встроенные камеры и систему распознавания лиц. Благодаря этому устройство сможет определять, кто именно обращается к нему, и показывать персонализированную информацию. Кроме того, интерфейс будет автоматически адаптироваться под пользователя — при приближении к экрану элементы могут уменьшаться, а при удалении — увеличиваться. Ещё новинка будет поддерживать видеозвонки FaceTime, функции домашнего видеонаблюдения и встроенную систему интеркома для домов с несколькими устройствами. В будущем Apple может выпустить улучшенную версию Home Hub с 9-дюймовым экраном и роботизированным механизмом, который позволит дисплею двигаться в сторону пользователя во время видеозвонков.