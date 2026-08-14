Сбой в работе серверов оставил домашних питомцев без корма

Сбой в работе облачных сервисов компании Petlibro привёл к тому, что умные устройства компании перестали выполнять некоторые запланированные действия, в том числе выдавать корм по расписанию. Проблемы начались во вторник — пользователи Reddit сообщили, что их автоматические кормушки, умные лотки и поилки потеряли соединение с сервисом. Petlibro утверждает, что настройки и расписания, сохранённые непосредственно на устройстве, продолжат работать в соответствии с заданными параметрами. Однако многие владельцы устройств говорят об обратном — по их словам, из-за сбоя кормушки Petlibro RFID, Granary и Polar пропускают запланированные кормления. Для людей, которые находятся далеко от дома, такая неисправность может стать серьёзной проблемой. Пользователи также сообщают о неполадках с умными поилками Dockstream и лотками Luma — у некоторых владельцев не работает и само приложение Petlibro.

Генеральный директор Petlibro Йорк Ву заявил, что проблема связана с тем, как приложение Petlibro взаимодействует с устройствами через онлайн-серверы компании. Он вновь подчеркнул, что расписание кормлений сохраняется непосредственно на устройстве и должно выполняться без получения команд через интернет. При этом компания уже знает о случаях, когда устройства работали не так, как ожидалось, и рассматривает подобные ситуации индивидуально. Позже Petlibro обновила страницу состояния своих сервисов и сообщила о полном восстановлении работы.