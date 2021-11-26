Apple возобновляет продажи в Турции в связи со значительным повышением цен на свою продукцию

На прошлой неделе курс турецкой лиры резко упал по отношению к доллару США, в результате чего Apple приостановила продажи своего продукта в стране. В самый худший момент, зафиксированный 23 ноября, турецкая лира была эквивалентна примерно 0,078 доллара США. С тех пор стоимость валюты по отношению к доллару США колебалась и в настоящее время составляет около 0,080 доллара США.

Согласно новому отчету, Apple возобновила продажи своей продукции в стране, повысив цены по всем направлениям. Цена на 13 версию iPhone выросла на 3000 лир, за исключением варианта iPhone 13 Pro Max, который вырос на 5000 лир. Цены на MacBook также выросли: MacBook Air и 13-дюймовый MacBook Pro получили повышенную стоимость на 3000 турецких лир, тогда как 14-дюймовый MacBook Pro и 16-дюймовый вариант Pro получили повышение цен на 5000 и 7000 лир. Аналогичные ценовые тенденции наблюдались на все продукты Apple в Турции.
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