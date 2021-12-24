Apple закрывает несколько магазинов из-за вспышки COVID-19

За последние пару недель несколько магазинов Apple Store в США закрылись из-за роста числа случаев заражения COVID-19 среди сотрудников, а в отчете Bloomberg перечислены семь магазинов в США и Канаде, которые прекратили работу в течение последнего дня. Перечисленные магазины Apple включают Dadeland и The Gardens Mall во Флориде, Lenox Square в Атланте, Джорджия, Highland Village в Хьюстоне, Техас, Summit Mall в Огайо, Pheasant Lane в Нью-Гэмпшире и Sainte-Catherine в Монреале, Канада.

Apple начала предлагать бесплатную двухчасовую доставку в «большинство городских районов». В рекламной акции говорится, что она продлится до полудня в канун Рождества. Данная акция также может помочь уменьшить скопление людей в магазинах во время покупок.