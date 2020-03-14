Apple закроет все розничные магазины за пределами Китая до 27 марта

2020-03-14, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Apple; [7]
Сегодня Apple объявила, что закрывает все свои торговые точки за пределами Китая до 27 марта из-за продолжающегося распространения коронавируса, что означает, что магазины Apple по всему миру будут закрыты в течение следующих двух недель.

В письме Тим Кук говорит, что Китай научил нас, что наиболее эффективный способ минимизировать риск передачи коронавируса - это уменьшить плотность населения и максимизировать социальную дистанцию, поэтому «Apple Stores‌» закрываются. Apple уже закрыла все свои магазины в Италии и Испании, но магазины в других странах, остаются открытыми до сих пор.

Кук говорит, что клиенты, которым необходимо приобрести устройства или аксессуары, могут сделать это на веб-сайте Apple или в приложении Apple Store. Клиенты, которым требуется обслуживание и поддержка, могут использовать сайт поддержки Apple. Apple планирует продолжать платить своим работникам во время закрытия магазинов и расширила политику отпусков, чтобы учесть обстоятельства личного или семейного здоровья.

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