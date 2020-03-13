Apple заплатит VirnetX $ 454 млн за нарушение патентных прав

Компания Apple выплатила VirnetX в общей сложности 454 033 859,87 долларов США после завершения длительной битвы за нарушение патентных прав.

Патентный спор между VirnetX и Apple начался в 2010 году, когда VirnetX обвинила Apple в FaceTime в нарушении ее интеллектуальной собственности, а также в связи с многочисленными судебными исками. В данном конкретном случае Apple было приказано выплатить 302 миллиона долларов в октябре 2016 года, но с учетом процентов и других расходов, решение было увеличено до 440 миллионов долларов.

Совсем недавно Apple пыталась добиться того, чтобы Верховный суд США рассмотрел ее апелляцию, но Верховный суд в феврале 2020 года отказался вмешиваться.